Техніка Петракова на рівні

На одному з тренувань Олександр Петраков вирішив провести майстер-клас для своїх футболістів. Але зробив це у кумедному стилі, пише 24 канал.

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Головний тренер "синьо-жовтих" показав трішки фристайлу з м'ячем, а після підкидання його угоду спробував яскраво зупинити м'яч. Ні, Петраков не став приймати на ногу, а зробив це сідницями. "Іспанська зупинка", як сказав сам керманич, викликала лише посмішку.

Підписники під відео теж оцінили техніку від наставника, яка неабияк їх розсмішила.

Петраков продемонстрував свою майстерність: дивіться відео

Нагадаємо, що команда Олександра Петракова за червень виконала завдання на 50%. Збірній не вдалось пробитись на чемпіонат світу у Катар. Якщо у першому матчі "синьо-жовті" переграли Шотландію (1:3), то у фінальній зустрічі зазнали мінімальної поразки від Уельсу (1:0). Ще прикріше те, що автоголом відзначився Андрій Ярмоленко.

У першій частині матчів Ліги націй Україна не знала смаку поразок – дві перемоги (над Ірландією та Вірменією) та одна мирова з все тою ж Ірландією. Закономірне перше місце України у групі після трьох зіграних турів.