Україна дещо погіршила шанси в боротьбі за друге місце у відбірній групі, але суті не змінила. 16 листопада нашій команді треба перемагати Боснію на її полі.
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Обіцянка тренера
Олександр Петраков налаштований оптимістично і обіцяє битву в останньому турі групового турніру.
Сказали в перерві хлопцям, щоб глибоко не сідали. Це втома. У мене немає питань до гравців, я подякував усім. Хлопці засмучені. Скажу чесно, не прораховував нічого, жодних варіантів виходу з групи. Тільки дивився матч Казахстан – Фінляндія. Казахстанці виходили на нас із палаючими очима, а потім два поєдинки програли начисто, навіть не билися. Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють,
– сказав після гри з Боснією і Герцеговиною Петраков.
Чого не вистачило для перемоги
"На цьому рівні грати – треба свої моменти вирішувати, забивати. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Я вже поговорив про цей м'яч, як його забили..."
Про вихід Данила Сікана
"Сікан, а не Довбик? Це моє рішення. Я поставив Довбика в Гельсінкі, він вийшов на заміну. Це було чисто моє рішення. Чисто інтуїтивно".
Про підтримку від вболівальників на "Арені Львів"
"Для мене це була несподіванка. Люди кричали: "Петраков, Петраков". Такі емоції... Зараз ось сиджу, зіграли 1:1, але у душі неначе програли. Мені навіть соромно, що так зіграли. Дуже дякую Львову, вболівальникам, я не очікував такого прийому".
Україна – Боснія і Герцеговина: коротко
- Матч Україна - Боснія і Герцеговина закінчився з рахунком 1:1.
- Збірна України набрала 9 очок і посідає друге місце в групі D, але у Фінляндії (8 очок) і Боснії (7 очок) є по матчу в запасі.
- Заключний матч з боснійцями Україна зіграє на виїзді в кваліфікації ЧС-2022 16 листопада.