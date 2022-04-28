Песочок еще с меня не сыпется, – Коноплянка ждет вызова в сборную Украины
Источник:"Футбол 1/2/3"
Евгений Коноплянка покинул Шахтер, где грел скамью запасных. Левый вингер перешел в польскую Краковию и признался, что ждет вызова в сборную Украины.
Коноплянка: Если ты играешь, то можешь снова вернуться в сборную
Опытный футболист заверил, что перед ним стоит цель возвращение в национальную команду страны. Евгений Коноплянка рассказал, что такая задача вполне реальна, если снова стабильно выходишь на футбольное поле.
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Игрок Краковии заявил, что пока его еще рано списывать со счетов.
Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, так ты деградируешь, а помогать чем можешь. Если ты играешь, то можешь снова вернуться в сборную, потому что есть такие цели,
– сказал бывший футболист Шахтера.
Карьера Коноплянки в сборной Украины
- Выступает за национальную команду с 2010 года.
- За это время Коноплянка успел сыграть 86 матчей, в которых набил 21 мяч и сделал 12 ассистов. В его пассиве 8 желтых карточек.
- В последний раз выходил в сине-желтой футболке еще в сентябре 2020 года. После чего пропускал поединки сборной из-за травмы.
- Был в запасе на отборочных матчах на ЧМ-2022. Но на поле так и не появлялось.