Песочок еще с меня не сыпется, – Коноплянка ждет вызова в сборную Украины

Евгений Коноплянка покинул Шахтер, где грел скамью запасных. Левый вингер перешел в польскую Краковию и признался, что ждет вызова в сборную Украины.

Коноплянка: Если ты играешь, то можешь снова вернуться в сборную

Опытный футболист заверил, что перед ним стоит цель возвращение в национальную команду страны. Евгений Коноплянка рассказал, что такая задача вполне реальна, если снова стабильно выходишь на футбольное поле.

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Игрок Краковии заявил, что пока его еще рано списывать со счетов.

Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, так ты деградируешь, а помогать чем можешь. Если ты играешь, то можешь снова вернуться в сборную, потому что есть такие цели,

– сказал бывший футболист Шахтера.

Карьера Коноплянки в сборной Украины