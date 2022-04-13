Первый ушел, – ультрас Динамо креативно отреагировали на задержание Медведчука

Владимир Зеленский сообщил 12 апреля о том, что задержан главный предатель – Виктор Медведчук. Он скрылся из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны и скрывался от правоохранителей.

"Первый ушел"

Ультрас Динамо отреагировали на задержание главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они прибегли к креативу.

До слова Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

В соцсетях ультрас киевлян выложили картинку, где изображены главы Виктора Медведчука, Григория Суркиса и Владимира Путина.

Это изображение подписали: "Первый ушел".



Ультрас Динамо об аресте Медведчука / телеграм ультрас Динамо

Динамо сыграло первый благотворительный матч. В Варшаве киевская команда одержала победу над местной Легией. В поединке отличились открывший счет Виталий Буяльский и Артем Беседин – автор победного дубля.

Свой следующий матч Динамо проведет уже 14 апреля в Стамбуле с местным Галатасарае". Все вырученные средства от билетов и донатов будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от нападения России на нашу страну.