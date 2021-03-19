Первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом
Баскетбольная команда Высшей лиги Украины СумДу всем составом сделала прививку от коронавируса.
Источник:СумДу
Первые в Украине среди команд
Команду проинформировали о возможных временных последствиях и после документального оформления были сделаны прививки.
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Вместе со спортсменами вакцинировался и начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Евгений Походня.
Повторная профилактическая прививка будет осуществлена впоследствии, согласно процедуре.
Баскетболисты СумДу вакцинировались от СOVID-19 / Фото: basket.sumy.ua
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