Баскетбольная команда Высшей лиги Украины СумДу всем составом сделала прививку от коронавируса.

Первые в Украине среди команд

Команду проинформировали о возможных временных последствиях и после документального оформления были сделаны прививки.

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Вместе со спортсменами вакцинировался и начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Евгений Походня.

Повторная профилактическая прививка будет осуществлена впоследствии, согласно процедуре.



Баскетболисты СумДу вакцинировались от СOVID-19 / Фото: basket.sumy.ua