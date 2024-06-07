Разгром от поляков и гол надежды Довбыка: как прошел первый тайм матча Польша – Украина
Первый тайм начался для Украины ужасно. Польша ведет со счетом 3:1.
В пятницу, 7 июня, в рамках товарищеского матча накануне Евро-2024 встретились Польша и Украина. Первый тайм для команды "сине-желтых" уже с первых минут начался неудачно, пишет 24 канал.
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Разгромный первый тайм от Польши
Уже на 11-й минуте поляки смогли реализовать момент. После навеса с углового мяч футболисты сборной Польши расшатали украинскую оборону и Валукевич прострелил мячом мимо Георгия Бущана.
Первый гол в ворота Украины: смотрите видео
Полякам не понадобилось много времени, чтобы увеличить преимущество. На 16-й минуте от левого угла штрафной площади Зелински сделал навес и мяч, отскочив от газона залетел в правый дальний угол ворот Георгия Бущана. Голкипер не успел среагировать.
Второй гол поляков: видео
На 30-й минуте Польша забила третий мяч и снова с углового. После навеса Романчук головой перевел мяч в ворота сборной Украины.
Видео третьего пропущенного мяча
"Луч надежды" от Артема Довбыка
На 41-й минуте Украине удалось немножко сократить преимущество. После вертикальных передач Сидарчука и Малиновского, Довбык низом выстрелил в угол ворот соперника.
Гол Артема Довбыка: видео
Впоследствии прозвучал свисток на перерыв. Второй тайм начнется вскоре.