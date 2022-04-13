Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу, – Беседин о победном дубле

Динамо сыграло первый благотворительный матч в Польше. Киевляне победили варшавскую Легию со счётом 1:3.

Футболист: Мои ощущения очень смешанные

Форвард Динамо Артем Беседин отметился в матче победным дублем. Футболист недавно вернулся к тренировкам, поскольку во время матча против шведов на Евро-2020 он получил серьезную травму колена.

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После успешного поединка он прокомментировал игру киевлян.

Спасибо организаторам и болельщикам. Мои ощущения очень смешанные. Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу. Сейчас очень тяжело, но хорошо, что в столь нелегкое время проводятся такие матчи. Всем украинцам нужно держаться вместе. Дай бог, чтобы победа была как можно скорее,

– подчеркнул Артем.

Футболист обратился к болельщикам, присутствовавшим на трибунах. Он поблагодарил фанов за невероятную поддержку во время матча.

"Поддержка на трибунах и скандирование "Динамо" вперед" и "Украина" вызвали у меня муравьи на коже. Трудно описать эти ощущения словами. Спасибо Польше, Легии и нашим болельщикам за этот матч. Это было очень трогательно. Своей игрой мы старались не подвести нашу страну и болельщиков", – добавил Беседин.

В следующем поединке Динамо сыграет против турецкого Галатасарая. Матч намечен на 14 апреля.