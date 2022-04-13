Футболіст: Мої відчуття дуже змішані

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відзначився у матчі переможним дублем. Футболіст не так давно повернувся до тренувань, оскільки під час матчу проти шведів на Євро-2020 він отримав серйозну травму коліна.

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Після успішного поєдинку він прокоментував гру киян.

Дякую організаторам та вболівальникам. Мої відчуття дуже змішані. Перший раз в житті я не знав, як радіти забитому голу. Зараз дуже важко, але добре, що в такий нелегкий час проводяться такі матчі. Всім українцям разом потрібно триматися разом. Дай бог, щоб перемога була якомога швидше,

– наголосив Артем.

Футболіст звернувся до вболівальників, які були присутні на трибунах. Він подякував фанам за неймовірну підтримку під час матчу.

"Підтримка на трибунах та скандування "Динамо» вперед" і "Україна" викликали у мене мурахи на шкірі. Важко описати ці відчуття словами. Дякую Польщі, Легії та нашим вболівальникам за цей матч. Це було дуже зворушливо. Своєю грою ми намагалися не підвести нашу країну та вболівальників", – додав Бєсєдін.

До слова. У наступному поєдинку Динамо зіграє проти турецького Галатасарая. Матч запланований на 14 квітня.