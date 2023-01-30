С 27 по 29 января в египетском Каире состоялся первый этап Премьер-лиги WKF сезона 2023 года. В турнире приняли участие 382 атлета из 58 стран мира.

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Украину на соревнованиях представляли 22 спортсмена, в том числе серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга. В общей сложности шесть наших каратистов пробились в медальные финалы.

Неудача Терлюги

Из трех украинок, которые соперничали за бронзу, выиграть медаль удалось Юлии Палашевской (-50 кг). Юлия победила хозяйку татами – египтянку Нагхам Яссер (1:0).

К сожалению, самая титулованная каратистка Украины Анжелика Терлюга остановилась в шаге от пьедестала. В бронзовом финале она проиграла Марине Садыговой из Азербайджана (3:5). Также уступила своей сопернице Екатерина Кривая. Львовянка проиграла Хайме Эльхайте из Марокко (1:2).

Золотые финалы украинцев

Однако в золотых финалах не было равных нашим каратистам. Сенсационной стала победа киевлянки Анны Проценко. 24-летняя спортсменка на пути в финал одолела Анжелику Терлюгу. В решающем поединке Анна победила египтянку Сальмы Хассан за хантеем (счет был 0:0).

Свою первую награду на топ-уровне завоевала 22-летняя Александра Шолохова. Чемпионка Украины минимально победила египтянку Нурсина Али (1:0) и выграла свою первую медаль Премьер-лиги.

И, наконец, порадовал своим выступлением ветеран команды Валерий Чеботарь. 29-летний спортсмен в финале нанес поражение итальянцу Маттео Фиоре (1:0). Кстати, это второе золото Валерия на уровне Премьер-лиги. Свою первую медаль высшей пробы он завоевал в 2019 году.

Таким образом, Украина заняла второе место в общем медальном зачете, уступив хозяевам турнира египтянам, но опередив родоначальников каратэ Японию.

Медальный зачет первого этапа Премьер-лиги WKF сезона 2023

1. Египет – 13 медалей (3 + 3 + 7)

2. Украина – 4 (3+0+1)

– 4 (3+0+1) 3. Япония – 6 (2 + 0 + 4)

4. Казахстан – 4 (1 + 1 + 2)

5. Испания – 2 (1 + 1 + 0)

Важно знать! Второй этап Премьер-лиги пройдет 12 – 14 мая в Рабате.