З 27 по 29 січня в єгипетському Каїрі відбувся перший етап Прем’єр-ліги WKF сезону 2023. У турніри взяли участь 382 атлети з 58 країн світу.

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Україну на змаганнях представляли 22 спортсмена, в тому числі срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга. Загалом шість наших каратистів пробилися до медальних фіналів.

Невдача Терлюги

З трьох українок, які змагались за бронзу, виграти медаль вдалося Юлії Палашевській (-50 кг). Юлія перемогла господарку татамі – єгиптянку Нагхам Яссер (1:0).

На жаль, найтитулованіша каратистка України Анжеліка Терлюга зупинилася за крок до п'єдесталу. У бронзовому фіналі вона програла Марині Садиговій з Азербайджану (3:5). Також поступилася своїй суперниці Катерина Крива. Львів’янка програла Хайме Ельхайті з Марокко (1:2).

Золоті фінали українців

Проте у золотих фіналах не було рівних нашим каратистам. Сенсаційною стала перемога киянки Анни Проценко. 24-річна спортсменка на шляху до фіналу здолала Анжеліку Терлюгу. У вирішальному поєдинку Анна перемогла єгиптянку Сальми Хассан за хантеєм (рахунок був 0:0).

Свою першу нагороду на топ-рівні здобула 22-річна Олександра Шолохова. Чемпіонка України мінімально перемогла єгиптянку Нурсін Алі (1:0) і виграла свою першу медаль Прем’єр-ліги.

І нарешті порадував своїм виступом ветеран команди Валерій Чеботар. 29-річний спортсмен у фіналі завдав поразки італійцю Маттео Фіоре (1:0). До речі, це друге золото Валерія на рівні Прем'єр-ліги. Свою першу медаль найвищої проби він завоював у 2019 році.

Таким чином Україна зайняла другу сходинку в загальному медальному заліку, поступившись господарям турніру єгиптянам, але випередивши родоначальників карате Японію.

Медальний залік першого етапу Прем’єр-ліги WKF сезону 2023

1. Єгипет – 13 медалей (3 + 3 + 7)

2. Україна – 4 (3 + 0 +1)

– 4 (3 + 0 +1) 3. Японія – 6 (2 + 0 + 4)

4. Казахстан – 4 (1 + 1 + 2)

5. Іспанія – 2 (1 + 1 + 0)

Важливо знати! Другий етап Прем’єр-ліги пройде 12 – 14 травня в Рабаті.