Первый экзамен: заявка сборной Украины на матч с Бахрейном

Уже в воскресенье, 23 мая, сборная Украины сыграет первый контрольный спарринг в подготовке к Евро-2020. Нашим соперником станет Бахрейн.
Заявка сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой команды на матч против Бахрейна. В список вошли 23 футболиста.
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Поединок против Бахрейна станет первым экзаменом для подопечных Андрея Николаевича в подготовке к финальной части чемпионата Европы-2020. Наша команда может выйти на футбольное поле в довольно экспериментальном составе. В расположении Украины нет многих легионеров команды и травмированных игроков.
- Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
- Защитники: Сирота, Кривцов, Степаненко, Забарный, Миколенко, Тимчик, Попов, Матвиенко, Макаренко
- Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Бондаренко, Шапаренко, Леднев, Марлос, Цыганков, Зубков, Караваев
- Нападающие: Беседин, Довбик