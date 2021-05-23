Заявка збірної України

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою команди на матч проти Бахрейну. У список увійшли 23 футболісти.

До теми Чи зможе Україна здобути першу перемогу в 2021 році: прогноз букмекерів на матч з Бахрейном

Поєдинок проти Бахрейну стане першим екзаменом для підопічних Андрія Миколайовича у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи-2020. Наша команда може вийти на футбольне поле у доволі експериментальному складі. У розташуванні України немає багатьох легіонерів команди та травмованих гравців.

Воротарі: Бущан, Пятов, Трубін

Бущан, Пятов, Трубін Захисники: Сирота, Кривцов, Степаненко, Забарний, Миколенко, Тимчик, Попов, Матвієнко, Макаренко

Сирота, Кривцов, Степаненко, Забарний, Миколенко, Тимчик, Попов, Матвієнко, Макаренко Півзахисники: Судаков, Сидорчук, Бондаренко, Шапаренко, Лєднєв, Марлос, Циганков, Зубков, Караваєв

Судаков, Сидорчук, Бондаренко, Шапаренко, Лєднєв, Марлос, Циганков, Зубков, Караваєв Нападники: Бєсєдін, Довбик

Поєдинок Україна – Бахрейн відбудеться 23 травня у Харкові. Стартовий свисток судді пролунає о 21:00.