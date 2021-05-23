Заявка сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой команды на матч против Бахрейна. В список вошли 23 футболиста.

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Поединок против Бахрейна станет первым экзаменом для подопечных Андрея Николаевича в подготовке к финальной части чемпионата Европы-2020. Наша команда может выйти на футбольное поле в довольно экспериментальном составе. В расположении Украины нет многих легионеров команды и травмированных игроков.

  • Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
  • Защитники: Сирота, Кривцов, Степаненко, Забарный, Миколенко, Тимчик, Попов, Матвиенко, Макаренко
  • Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Бондаренко, Шапаренко, Леднев, Марлос, Цыганков, Зубков, Караваев
  • Нападающие: Беседин, Довбик