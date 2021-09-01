Первый экзамен для Петракова: заявка сборной Украины на игру с Казахстаном

Сборная Украины 1 сентября сыграет против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. Александр Петраков назвал игроков, которые смогут сыграть в первом матче под его руководством.

"Сине-желтый" десант в Казахстане

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился с футболистами на отборочный поединок чемпионата мира-2022. В заявку вошли 23 игрока.

Достойно внимания Сможет ли Петраков дебютировать с победы: анонс на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина

Заявка сборной Украины

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Резник

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виктор Корниенко, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Евгений Макаренко

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан

Интересно, что в заявку на матч не попал опытный опорник Шахтера Тарас Степаненко. Также в списке отсутствует игрок венгерского Ференцвароша Александр Зубков.

Украинские футболисты сыграют в синем комплекте формы. Матч против Казахстана будет дебютным для Александра Петракова на посту тренера сборной Украины. Отборочная встреча чемпионата мира-2022 состоится в Нур-Султане на "Астана-Арене". Начало поединка в 17: 00.