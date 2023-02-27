После серьезной ошибки защитника: в УПЛ забили первый гол в 2023 году - видео

В Украине официально возобновился футбольный чемпионат. И первый матч в 2023 году сыграли Александрия и Металлист 1925.

Матч между Александрией и Металлистом 1925 должны были сыграть еще в начале октября 2022 года в рамках шестого тура. Но игру перенесли на более поздний срок. И только 27 февраля 2023 года команды таки провели этот матч.

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Именно хозяевам удалось открыть счёт в этом матче. Но не обошлось без ошибок защитников харьковской команды. Евгений Ткачук возле собственной штрафной пытался отдать передачу, но мяч перехватил Эмиль Мустафаев. Он сразу отдал пас на свободного Максима Третьякова, забившего гол. Именно он и стал первым голом в УПЛ в 2023 году.

Видео первого гола в УПЛ в 2023 году

Следует отметить, что это первый матч для нового главного тренера Александрии Руслана Ротаня во главе клуба. До этого он никогда самостоятельно не тренировал футбольный клуб, а сейчас работу в Александрии совмещает с должностью главного тренера молодежной сборной Украины. И не исключено, что именно он будет и.о. главного тренера и национальной сборной Украины на матче против Англии в Лондоне 26 марта.