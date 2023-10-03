Дебютный гол ценой травмы: Почеттино сообщил, когда Мудрик вернется на поле

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик забил свой дебютный гол за лондонский клуб. Однако на второй тайм игрок сборной Украины не вышел.

Команда Маурисио Почеттино получила важную победу над Фулхэмом (2:0) в матче 7-го тура АПЛ. Одним из героев поединка стал украинец Михаил Мудрик, забивший свой первый гол за клуб.

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Почеттино: Молодым игрокам нужно время на адаптацию

Не смотря на результативную игру в первом тайме, Маурисио Почеттино в перерыве заменил Мудрика. После матча главный тренер "синих" прокомментировал игру украинского вингера, а также сроки его обновления.

Миша забил свой первый гол в Премьер-лиге. Он играл хорошо. К сожалению, он ощутил дискомфорт в мышце. Ему было неловко продолжать игру. Мы надеемся, что это не серьезная проблема, и он будет готов к следующему матчу.

– рассказал Почеттино.

Также наставник Челси отдельно остановился на игре прогрессирующего Мудрика.

"Мы должны понимать, что молодым игрокам нужно время на адаптацию. Это было огромное изменение для него, когда он приехал сюда. Когда ты приходишь в команду, нелегко освоиться, потому что было слишком много молодых игроков.

Им нужно что-то добавить в команду, чтобы построить что-то важное, что трудно, но речь идет о терпении, о доверии к этим ребятам.

Это огромная работа, это шаг за шагом, очень маленькие шаги. Иногда у людей нет терпения, но у нас есть это терпение. Даже когда мы не побеждали, мы сохраняли спокойствие и позитив", – отметил Почеттино.

Мудрик в Челси

Напомним, что украинский вингер стал игроком "синих" в январе 2023 года.

С этого времени Мудрик отличился только двумя ассистами. Михаил получал большую порцию критики из-за того, что не мог отличиться забитым мячом.

Появились разговоры, еще 22-летний футболист не вытягивает уровень АПЛ и ему нужно уходить в аренду.

Однако доверие главного тренера Челси принесло результат.

В своем 24-м матче за "синих" Мудрик забил дебютный гол.

. Свой следующий матч Челси сыграет в субботу, 7 октября. Соперником команды Мудрика будет аутсайдер АПЛ Бернли.