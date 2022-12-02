Первый фан-шоп Барселоны в Мадриде – неоднозначные детали открытия
Источник:football24.ua
Каталонский клуб эффектно анонсировал открытие своего магазина на территории принципиального врага – мадридского "Реала".
Маркетинговое присутствие в столице Испании – большое событие для "сине-гранатовых". Поэтому Барселона решила креативно объявить, что открывает свой первый магазин в Мадриде.
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На фасаде дома растащили огромное полотно в цветах клуба с надписью "Raúl is culer", что можно перевести как "Рауль крутой".
Надпись, вызвавшая резонанс| Фото: твиттер Барселоны
Конечно, это сразу вызвало ассоциацию с легендой Реала. Однако это оказалось фикцией.
Речь шла о Рауле Альваресе "Auronplay" – очень известном испанском блоггере, который является ярым фаном Барселоны.