Маркетинговое присутствие в столице Испании – большое событие для "сине-гранатовых". Поэтому Барселона решила креативно объявить, что открывает свой первый магазин в Мадриде.

Читайте также "Боюсь, наш вылет будет ассоциироваться с моим именем", – футболист корит себя в провале Германии

На фасаде дома растащили огромное полотно в цветах клуба с надписью "Raúl is culer", что можно перевести как "Рауль крутой".



Надпись, вызвавшая резонанс| Фото: твиттер Барселоны

Конечно, это сразу вызвало ассоциацию с легендой Реала. Однако это оказалось фикцией.

Речь шла о Рауле Альваресе "Auronplay" – очень известном испанском блоггере, который является ярым фаном Барселоны.