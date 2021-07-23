У женщин на старт от Украины вышли Вероника Марченко, Анастасия Марченко и Лидия Сиченикова. Они первыми среди соотечественников выступили на Олимпиаде-2020.

К слову На Олимпиаде-2020 побили рекорд, который принадлежал украинке с 1996 года

Как выступили Украинки в этом раунде

Лучше всего удалось стартовать Веронике Марченко – лучница после первой трети соревнований шла на втором месте. Однако дальнейшие серии у Вероники не удались: однажды она даже не попала в мишень (ноль). Как итог, Марченко опустилась на 35 место (635 очков) в протоколе.

Второй среди украинок стала Анастасия Павлова – 41 место (631 очко), а Лидия Сиченикова завершила отбор на 54 позиции (623 очка).

Было сложно эмоционально. Мы очень долго ждали эти Игры и рассчитывали на более высокий результат конечно, но будем настраиваться морально, чтобы побороться за награды,

– сказала Сиченикова.

Все три украинки отобрались в раунд плей-офф (туда проходят все 64 спортсменки), но сразу с первых раундов будут стартовать против спортсменок, показавших лучшие результаты в этом отборочном соревновании.

Насчет командных соревнований, то там Украина заняла 11 место из двенадцати сборных – и начнет выступления с 1/8 финала.

Единственный представитель Украины среди мужчин

Представитель Украины среди мужчин Алексей Гунбин занял 28 место (656 очков).

Гунбин в 1/32 финала турнира встретится с представителем Индии Тарундипом Раи, завершившим квалификацию с 37 результатом (652).