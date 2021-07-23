У жінок на старт від України вийшли Вероніка Марченко, Анастасія Марченко та Лідія Січенікова. Вони першими серед співвітчизників виступили на Олімпіаді-2020.

До слова На Олімпіаді-2020 побили рекорд, який належав українці з 1996 року

Як виступили українки у цьому раунді

Найкраще вдалося стартувати Вероніці Марченко – лучниця після першої третини змагань йшла на другому місці. Однак подальші серії у Вероніки не вдалися: одного разу вона навіть не влучила у мішень (нуль). Як підсумок, Марченко опустилася на 35 місце (635 очок) у протоколі.

Другою серед українок стала Анастасія Павлова – 41 місце (631 очко), а Лідія Січенікова завершила відбір на 54 позиції (623 очки).

Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на ці Ігри та розраховували на більш високий результат звичайно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди,

– сказала Січенікова.

Усі три українки відібралися в раунд плей-оф (туди проходять усі 64 спортсменки), але одразу з перших раундів стартуватимуть проти спортсменок, що показали кращі результати у цьому відбірковому змаганні.

Щодо командних змагань, то там Україна посіла 11 місце з дванадцяти збірних – і почне виступи з 1/8 фіналу.

Єдиний представник України у чоловіків

Представник України у чоловіків Олексій Гунбін зайняв 28 місце (656 очок).

Гунбін в 1/32 фіналу турніру зустрінеться з представником Індії Тарундіпом Раї, який завершив кваліфікацію з 37 результатом (652).