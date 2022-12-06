Выезд за границу, возвращение полузащитника: первые планы Динамо в подготовке ко второй части УПЛ
Источник:ютуб-канал "ТаТоТакое"
Появилось первое собрание по расположению киевского Динамо. Киевляне планируют провести подготовку ко второй части сезона в Турции, но для этого им нужно разрешение на выезд.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, "бело-синие" уже направили все необходимые документы для получения разрешения на выезд из Украины в военное время. Также представитель СМИ сообщил, что пока не было встречи руководства "Динамо" с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.
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Первые планы киевлян
Румынский специалист уже рассматривает футболистов, которые могут усилить команду, находясь в аренде в других клубах. Среди тех, кто может вернуться, есть Богдан Леднев. Атакующий полузащитник имеет арендное соглашение до конца 2022 года с венгерским Фехерваром. Венгры не планируют продолжать сотрудничество с украинским футболистом.К слову. Леднев ушел в аренду в Фехерваре в январе 2022 года. За венгерскую команду провел 13 матчей, в которых отличился двумя ассистами.
Вот кого не удастся Динамо вернуть в зимнее межсезонье, так это Сергея Булецу, выступающему в аренде в луганской Заре. У игрока есть арендная сделка до 30 июня 2023 года.
Динамо окончило первую часть сезона в тройке лидеров УПЛ. Киевляне набрали в 15 матчах 30 очков. Столько же у идущего вторым донецкого Шахтера. Но в активе "горняков" еще два несыгранных поединка. На зимний перерыв лидером чемпионата Украины ушел Днепр-1 – 35 пунктов.
Первый официальный матч бело-синих в новом 2023 году запланирован на 4 марта. В этот день команда Луческу сыграет против Ингульца.
Напомним, что киевский клуб остался без еврокубковой весны.