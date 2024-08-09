"Очень счастливы": первые эмоции Лузан и Рыбачок после завоевания "серебра" на Играх в Париже

В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде-2024 состоялся финал в каноэ-двойках среди женщин на дистанции 500 метров. В нем украинские гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли для нашей страны очередную медаль.

Наши спортсменки стали вице-чемпионками Парижа-2024. Они опередили на последних метрах дистанции Канаду, которая стала третьей.

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Первые эмоции олимпийских призеров

Украина была быстрее бронзовых призеров лишь на 0,06 секунды. Чемпионками же стали представительницы Китая.

Сразу после завоевания "серебра" украинки поделились своими эмоциями. Они заявили, что очень счастливы и отдали все свои силы во время заезда.

После финиша понимаем, что в тройке. А когда посмотрели на табло, увидели, что мы вторые и подтвердили свой результат – это что-то невероятное. Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было,

– сказала Лузан.

Анастасия Рыбачок добавила, что они были очень спокойными перед финальным стартом и поблагодарила всех, кто их поддерживал:

"Может показаться смешным, но мы были спокойны, успокаивали себя в раздевалке, шутили. Все просчитывали до деталей. Подхожу к Люде и говорю, как она чувствует – она говорит, что все будет хорошо. Мы успокоились и ушли. Хочу поблагодарить тренеров, Люде, мужу за то, что после декрета в меня поверили, дали тот шанс, а я его использовала. Это нереальные эмоции".

. Это второе подряд "серебро" для Украины в женской каноэ-двойке на Олимпийских играх.

Отметим, что 10 августа Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут бороться также за выход в финал в каноэ-одиночке на 200 метров.