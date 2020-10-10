В "Альянсі", що виступає в Першій лізі Чемпіонату України, справжній спалах коронавірусу. Одразу 14 гравців здали позитивні тести. Тож на тренування 9 жовтня змогли вийти лише 7 гравців команди.

Через це матч "Металіст-1925" – "Альянс", який мав відбутися 10 жовтня, перенесли. Про ситуацію в клубі головний тренер команди з Липової Долини Юрій Ярошенко розповів у коментарі MetaRatings.

До слова У "Шахтарі" ще 9 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко поїдуть у збірну України

Він підкреслив, що одразу в кількох гравців почалася темпратура після повернення з Волочиськ, де "Альянс" грав з "Агробізнесом". Після цього гравцям зробили тести на коронавірус.

Результати виявилися невтішними: заразилися 14 футболістів і три тренери. Усі вони пішли на самоізоляцію і про проведення календарних матчів з "Кристалом" і "Металістом-1925" не могло бути й мови,

– зазначив Ярошенко.

Він підкреслив, що через самоізоляцію більшої частини основної команди на тренування 9 жовтня вийшли лише 7 гравців. Серед них і новачок команди – Євген Неплях, якого дозаявили лише 6 жовтня.

"Футболісти "Альянсу" 14 жовтня здадуть повторні тести й тільки після їхніх результатів можна буде сказати чи відбудеться поєдинок сьомого туру з "Поліссям" (запланований на 16 жовтня – Спорт24)", – розповів тренер.

Коротко про "Альянс":