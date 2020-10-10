У першоліговій команді на коронавірус захворіли 14 гравців: тренуватися нікому
В "Альянсі", що виступає в Першій лізі Чемпіонату України, справжній спалах коронавірусу. Одразу 14 гравців здали позитивні тести. Тож на тренування 9 жовтня змогли вийти лише 7 гравців команди.
Через це матч "Металіст-1925" – "Альянс", який мав відбутися 10 жовтня, перенесли. Про ситуацію в клубі головний тренер команди з Липової Долини Юрій Ярошенко розповів у коментарі MetaRatings.
До слова У "Шахтарі" ще 9 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко поїдуть у збірну України
Він підкреслив, що одразу в кількох гравців почалася темпратура після повернення з Волочиськ, де "Альянс" грав з "Агробізнесом". Після цього гравцям зробили тести на коронавірус.
Результати виявилися невтішними: заразилися 14 футболістів і три тренери. Усі вони пішли на самоізоляцію і про проведення календарних матчів з "Кристалом" і "Металістом-1925" не могло бути й мови,
– зазначив Ярошенко.
Він підкреслив, що через самоізоляцію більшої частини основної команди на тренування 9 жовтня вийшли лише 7 гравців. Серед них і новачок команди – Євген Неплях, якого дозаявили лише 6 жовтня.
"Футболісти "Альянсу" 14 жовтня здадуть повторні тести й тільки після їхніх результатів можна буде сказати чи відбудеться поєдинок сьомого туру з "Поліссям" (запланований на 16 жовтня – Спорт24)", – розповів тренер.
Коротко про "Альянс":
- Це команда з невеликого селища "Липова Долина" в Сумській області. Цього року вона лише дебютувала в Першій лізі, але доволі успішно – після 4 матчів команда йде п'ятою і претендує на потрапляння в трійку лідерів, що дозволить вийти в Прем'єр-лігу.
- У минулому сезоні "Альянс" став третім у Другій лізі, поступившись на один пункт лідеру групи Б "ВПК-Агро". Та це не завадило команді підвищитись у класі. Також команда в цей сезон пройшла в ¼ Кубка України.