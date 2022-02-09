Первое золото США и лидерство Германии: кто получил медали на Олимпиаде-2022 9 февраля
На Олимпийских играх в Пекине 9 февраля 2022 года разыграли еще шесть комплектов медалей в сноуборде, горнолыжном спорте, фристайле, лыжном двоеборье, шорт-треке и санном спорте.
После 9 февраля в лидеры медального зачета выбилась сборная Германии, сообщает 24 канал. Немцы завоевали сразу две золотые медали. Швеция опустилась на третье место, пропустив вперед и Норвегию.
Хотя 9 февраля на Олимпиаде произошел скандал из-за России. Один из членов команды по фигурному катанию подозревается в употреблении допинга. Именно поэтому пока не состоялось вручение медалей в командных соревнованиях. Там сборная ОКР завоевала золотую награду. Если допинг докажут, в медальном зачете могут произойти значительные изменения.
Детальнее Россия попала в допинг-скандал на Олимпиаде-2022: ее могут лишить золотой медали
Горнолыжный спорт (женщины, слалом)
- Петра Влгова (Словакия)
- Катарина Линсбергер (Австрия)
- Венди Хольденер (Швейцария)
Лыжное двоеборье (мужчины)
- Винценц Гайгер (Германия)
- Ерген Гробак (Норвегия)
- Лукас Грайдерер (Австрия)
Санный спорт (мужчины, двойка)
- Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия)
- Тони Эггерт /Саша Бенекен (Германия)
- Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия)
Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс)
- Линдси Джакобеллис (США)
- Хлоя Треспеш (Франция)
- Мериета Один (Канада)
Фристайл (мужчины, биг-эйр)
- Бирк Рууд (Норвегия)
- Колби Стивенсон (США)
- Хенрик Харлаут (Швеция)
Шорт-трек (мужчины, 1500 метров)
- Хван де Хон (Южная Корея)
- Стивен Дюбуа (Канада)
- Семен Елистратов (ОКР)