Первое "золото" Паралимпиады завоевала велогонщица из Австралии: у страны уже две медали

Паралимпийские игры в Токио начались. Первое "золото" завоевала представительница Австралии Пейдж Греко в велоспорте.

Первая награда Паралимпиады

На японской земле разыграли первый комплект наград. В индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров по велоспорту "золото" завоевала Пейдж Греко из Австралии. Спортсменки определили призерок в классе С3.

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24-летняя австралийка продемонстрировала время 3.50,815. Вторую строчку заняла китаянка Ван Сяомэй, а тройку лидеров замкнула представительница Германии Дениз Шиндлер.

В классе С3 участвуют спортсмены с умеренными расстройствами верхних или нижних конечностей, а также велогонщики с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

Призеры гонки

Пейдж Греко (Австралия) – 3.50, 815 Ван Сяомей (Китай) – 3.54, 975 Дениз Шиндлер (Германия) – 3.55,120

Второе "золото" Паралимпиады по велоспорту для Австралии принесла Эмили Петрикола.