Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23%. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

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Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины. Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма.

Ира стала первой украинкой, которой удалось сойти на К2.

Вместе с Ириной на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски. Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины.

В базовом лагере 2 (расположен на высоте 6800 метров) их ждет третий участник экспедиции известный фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев.