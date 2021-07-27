Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а у світі альпіністів – горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23%. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

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Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України. Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі, як до цього вважалося у світі альпінізму.

Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2.

Разом з Іриною на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який скоїв своє сходження без кисневої маски. Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини.

У базовому таборі 2 (розташований на висоті 6800 метрів) їх чекає третій учасник експедиції відомий фотограф, уродженець Коломиї Назарій Кривошеєв.