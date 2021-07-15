Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента.

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Мы позвонили Ирине в базовый лагерь (С2), расположенный на высоте 6 700 метров, и расспросили, что ее мотивирует подняться на К2, как украинка относится к ужасной статистике смертей при восхождении на эту вершину и кого она неожиданно встретила в базовом лагере Эвереста.

– Ирина, вы специально решили совершить восхождение накануне 30-летия независимости Украины?

Это не совпадение. Видимо, это судьба. Ведь готовилась к этому восхождению много лет. К2 считается самой сложной и опасной вершиной в мире. Эверест стал очень коммерческим. А подняться на К2 могут только профессионалы. Если ты не имеешь успешного опыта прохождения технических маршрутов, здесь тебе нечего делать. Среди альпинистов намного круче подняться на К2, чем на Эверест. Просто широкая общественность мало что знает о К2. Наше восхождение на эту вершину – один из шагов, чтобы это изменить.

– В чем специфика восхождения на К2 и разница по сравнению с Эверестом?

– На Эвересте нет даже 10 процентов сложности маршрута, которые есть на К2. Здесь сложности начинаются уже в базовом лагере. Тяжелые технические маршруты и гораздо более строгий климат. Горы здесь колючие как иглы.

– Какая у вас, первой украинки на Эвересте, мотивация подняться на К2?

– У меня такая мотивация была еще задолго до Эвереста. К2 для меня – мистическая вершина. При этом она мне очень нравится. Люблю горы, которые имеют такой замечательный пик. К2 меня мотивирует больше, чем Эверест, ведь к ней было очень трудно подобраться. Постоянно что-то мешало. В прошлом году пандемия. До этого – еще что-то. Поэтому очень рада сейчас находиться здесь, в базовом лагере.

– В мае 1994 года 33-летняя Элисон Харгривс из Великобритании стала первой женщиной, которая в одиночку без кислородной маски достигла вершины Эвереста. В августе 1995 года она погибла во время спуска с К2. Этот пример вас не останавливает?

– Недавно мы были на мемориале альпинистов, погибших на К2. К сожалению, действительно очень много людей закончили здесь свою жизнь. Не могу сказать, что я не обращаю на это внимание. Но это меня точно не останавливает. У каждого своя история. Но на К2 точно нужно быть очень осторожным. Я это прекрасно понимаю.

– В случае успешного восхождения вы станете первой украинкой и славянкой, которая поднялась на К2. Правда, параллельно с вами на К2 собрались две россиянки и британка с украинскими корнями Оксана Литинская?

– В базовом лагере действительно много женщин и из России, и из Украины. Они между собой конкурируют. Хотя и молчат об этом. Это даже весело выглядит. Но К2 – это не про соревнования. Не с кем соревноваться. Я соревнуюсь только сама с собой. Больше ни с кем.

– Вы выложили в соцсети очень эмоциональное прощание в аэропорту со своим парнем Юрием. Не предлагали ему сопровождать вас в базовый лагерь?

– Трекинг до базового лагеря составляет 80 километров. Для него это многовато, он еще не готов к таким тяжелым маршрутам. Поэтому быстренько сделаю свое дело и вернусь к любимому.

– Знаю, что вы внимательно следите за спортивной карьерой Усика и Ломаченко, общаетесь с ними. Не предлагали парням пойти в горы?

– Не предлагала, но Усик мне рассказывал, что в детстве он много ходил по крымским горам. Жду официального объявления боя Саши с Джошуа в Лондоне и буду держать кулаки за украинца. Очень обрадовалась невероятной победе Ломаченко над японцем Накатани.

Кстати, несколько лет назад в базовом лагере Эвереста был Владимир Кличко. Мы общались. Володя намекнул, что побеждать в чемпионских боях ему было легче, чем находиться в базовом лагере Эвереста. Прекрасно понимаю его, потому что когда у человека много мышц, ему обычно очень трудно в горах. Поэтому готова взять Владимира в одно из своих следующих горных восхождений. Но это должна быть невысокая гора, чтобы Кличко себя хорошо чувствовал.

Недавно узнала, что на Казбек поднялся Виталий Кличко. Удивилась. Неожиданно. Мой респект мэру Киева! Еще девочкой прилетала на его бои в Германию и болела за него. Чем больше наших звезд будут ходить в горы, тем лучше.