Первая ракетка мира неожиданно снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Эшли Барти 3 июня сыграла в 1/32 финала Ролан Гаррос против Магды Линетт. Первая ракетка мира не смогла доиграть матч до конца.

Минус одна мощная соперница для Свитолиной

Уже после второго гейма в первом сете стало понятно, что что-то здесь не так. Эшли Барти проиграла пять геймов подряд и почти без шансов уступила в первом сете польской теннисистке – 1:6.

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Причем проиграла каждый гейм она со счетом 0:40 или 15:40. Во второй партии проблемы австралийки продолжились. Хотя первая ракетка мира пыталась противостоять Магде Линетт и даже взяла стартовый гейм на собственной подаче. Второй сет продлился четыре гейма. Барти брала медицинский тайм-аут. Однако теннисистка из Австралии отказалась продолжать игру.

Линетт досрочно вышла в третий круг. Теперь ее ждет встреча с представительницей Туниса Он Жабер. Эшли также должна была сыграть в паре с американкой Дженнифер Брейди. Но дуэт снялся с турнира из-за травмы австралийки.

Ранее спортсменка жаловалась на травму левого бедра. Уже во втором круге участницы Ролан Гаррос потеряли мощную соперницу. Интересно, что Барти, в одной сетке с нашей Элиной Свитолиной. 26-летняя украинка могла пересечься с Эшли в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.