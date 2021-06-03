Первая ракетка мира неожиданно снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Эшли Барти 3 июня сыграла в 1/32 финала Ролан Гаррос против Магды Линетт. Первая ракетка мира не смогла доиграть матч до конца.
Минус одна мощная соперница для Свитолиной
Уже после второго гейма в первом сете стало понятно, что что-то здесь не так. Эшли Барти проиграла пять геймов подряд и почти без шансов уступила в первом сете польской теннисистке – 1:6.
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Причем проиграла каждый гейм она со счетом 0:40 или 15:40. Во второй партии проблемы австралийки продолжились. Хотя первая ракетка мира пыталась противостоять Магде Линетт и даже взяла стартовый гейм на собственной подаче. Второй сет продлился четыре гейма. Барти брала медицинский тайм-аут. Однако теннисистка из Австралии отказалась продолжать игру.
Линетт досрочно вышла в третий круг. Теперь ее ждет встреча с представительницей Туниса Он Жабер. Эшли также должна была сыграть в паре с американкой Дженнифер Брейди. Но дуэт снялся с турнира из-за травмы австралийки.
Ранее спортсменка жаловалась на травму левого бедра. Уже во втором круге участницы Ролан Гаррос потеряли мощную соперницу. Интересно, что Барти, в одной сетке с нашей Элиной Свитолиной. 26-летняя украинка могла пересечься с Эшли в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
- В 2019 году Барти стала победительницей турнира в Париже. В прошлом году она не участвовала из-за пандемии коронавируса. Австралийка теряет почти две тысячи очков в рейтинге WTA, но по итогам Ролан Гаррос она все же сохранит свою позицию в мировой классификации.
- Свитолина в матче 1/32 финала одержала победу над американкой Энн Ли. Во втором сете украинка заставила понервничать ее поклонников, но смогла отыграться с 4:1 в пользу соперницы.
- Другая украинская теннисистка Марта Костюк также успешно шагает в 1/16 финала Ролан Гаррос. 18-летняя украинка в сложном поединке одолела китаянку Сайсай Чжэн.