Первая ракетка мира Джокович эмоционально отреагировал на победу Сербии: видео празднования
15 ноября 2021 , 17:59Читати новину українською
Источник:BirdieFootball
Первая ракетка мира Новак Джокович не скрывал своих эмоций после победы Сербии в решающем матче отбора на чемпионат мира-2022.
Кричал в окно
Теннисист, который сейчас находится в Турине на итоговом турнире АТР, эмоционально отреагировал на победу сборной Сербии.
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В своем инстаграме Джокович выложил видео того, как он празднует выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
Именитый теннисист был настолько воодушевлен победой сербов, что открывал окно и здоровался с прохожими.
Видео эмоций теннисиста после победы Сербии
- Команда Сербии в заключительном матче обыграла португальцев и поднялась на первое место группы A. Благодаря голу Александра Митровича сербы могут собирать чемоданы в Катар.
- 34-летний сербский теннисист Новак Джокович возглавляет рейтинг ATP.