Кричал в окно

Теннисист, который сейчас находится в Турине на итоговом турнире АТР, эмоционально отреагировал на победу сборной Сербии.

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В своем инстаграме Джокович выложил видео того, как он празднует выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Именитый теннисист был настолько воодушевлен победой сербов, что открывал окно и здоровался с прохожими.

Видео эмоций теннисиста после победы Сербии