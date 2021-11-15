Кричав у вікно

Тенісист, який зараз перебуває у Турині на підсумковому турнірі АТР, емоційно відреагував на перемогу збірної Сербії.

До теми Сербія сенсаційно вийшла на чемпіонат світу, Іспанія теж поїде у Катар

У своєму інстаграмі Джокович виклав відео того, як він святкує вихід національної команди на чемпіонат світу у Катарі.

Іменитий тенісист був настільки натхнений перемогою сербів, що відчиняв вікно та вітався з перехожими.

Відео емоцій тенісиста після перемоги Сербії