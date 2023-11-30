Общественная огласка действует: первая ракетка Италии отказалась от участия на турнире в России

С начала полномасштабного вторжения в теннисе, в отличие от большинства видов спорта, в отношении российских и белорусских спортсменов почти никакие санкции не были применены. Единственные ограничения – это нейтральный статус и отсутствие турниров на территории страны-агрессорки и ее союзника.

Однако Россия не прекращает попытки использовать спорт в своих интересах. В начале декабря в Санкт-Петербурге состоится выставочный турнир по теннису, который россияне очень грандиозно анонсировали, пригласив туда немало известных спортсменов.

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Паолине вовремя одумалась

Спонсором этого шабаша будет "Газпром", финансирующий войну России против Украины. Ассоциации WTA и ATP никак не осудили теннисистов, которые согласились на участие в нем и не применили санкции в отношении спортсменов. Организации заявили, что соревнования будут проводиться не под их эгидой и в межсезонье, поэтому они против проведения турнира, но никаких действий предпринимать не собираются.

Однако многие болельщики и СМИ начали активно обсуждать эту тему. Они заявляли, что это позор и уважающие себя спортсмены не имеют права ехать на территорию страны-террористки.

Одной из главных звезд турнира должна была стать первая ракетка Италии и номер 30 мирового рейтинга Жасмин Паолини. Однако после общественной огласки она приняла решение отказаться от участия в выставочном турнире. Об этом заявили в эфире спортивной программы на итальянском телеканале Rai со ссылкой на команду теннисистки.

Официальной версией организаторов турнира называется травма, однако есть основания полагать, что это не так. Ведь итальянцы были очень возмущены участием там Паолини, а один из местных каналов снял сюжет о "газпромовском" турнире и назвал участие Жасмин в нем "позорным".

Отметим, что итальянская теннисистка может быть не единственной, кто сделает такой шаг. Ранее под постом-анонсом, кроме нее отметки об участии убрали Роберто Баутиста Агут и Виктория Томова.

Кто такая Жасмин Паолине

27-летняя итальянская теннисистка. Сезон-2023 стал лучшим в ее карьере. В течение года Жасмин выиграла турнир WTA 125 во Флоренции и играла в двух финалах соревнований категории WTA 250, что позволило ей впервые так высоко подняться в рейтинге. Со сборной Италии дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг.

Надеемся, что другие теннисисты успеют осознать свою ошибку и откажутся участвовать в турнире в стране, которая развязала наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой, ведь репутация – дороже российских рублей, омытых кровью украинцев.