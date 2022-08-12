Чемпионат Украины в Первой Лиге пройдет по необычной схеме – объясняем в деталях

Второй дивизион украинского футбола будет разбит на подгруппы, а в УПЛ смогут выйти до четырех клубов. Разбираемся в деталях формата розыгрыша Первой лиги.

Чуть больше чем через неделю должен стартовать новый сезон в УПЛ. Поединки чемпионата Украины пройдут на территории нашей страны, несмотря на войну с РФ.

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Также строит планы старта сезона и Первая лига. Сегодня ПФЛ представила формат розыгрыша второго дивизиона чемпионата Украины по футболу. Этот сезон должен стать уникальным из-за системы розыгрыша.

Распределение на группы

Всего в Первой Лиге примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы (А и В) по географическому принципу. В первую войдут:

Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород) Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) Нива (Тернополь) Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФСК Мариуполь (Мариуполь)

В группе В оказались:

Горняк-Спорт (Горешные Плавные) Кремень (Кременчуг) ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) Оболонь (Киев) ФК Полтава (Полтава) Скорук (Никополь) ФК Чернигов (Чернигов)

Формат в два этапа

Сезон Первой Лиги пройдет в два этапа. На первой команде внутри группы сыграют друг с другом дома и на выезде, чтобы определить топ-четверки в каждой группе. В общей сложности на первом этапе будет по 14 матчей у каждого клуба.

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На втором этапе 1-4 места групп сформируют новую группу за выход в УПЛ, а команды с 5 по 8 места поведут борьбу за выживание. При этом баллы, которые команды наберут в очных играх друг с другом, продублируются на второй этап.

То есть команды группы А будут играть исключительно с командами группы В. Поэтому второй этап займет всего 8 туров. В общей сложности турнир будет рассчитан на 22 тура.

Повышение и понижение в классе

В УПЛ напрямую выйдут 1 и 2 место финальной группы. Команды, занявшие 3-4 места, сыграют в плей-офф с 13-14 командами элиты.

В случае возвращения Мариуполя и Десны в УПЛ (за ними закрепленные места в элите) матчи плей-офф будут отменены. Тогда в элиту выйдут только две команды, а УПЛ будет расширена до 18 команд.

Относительно понижения в классе, команда с последнего места вылетит во Вторую Лигу. Предпоследнюю команду ждет битва в плей-офф с вицечемпионом третьего по силе дивизиона.

Вторая лига

В этой лиге сыграют 11 команд:

Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Кремень-2 (Кременчуг) Металлург-2 (Запорожье) Нива (Бузовая) Нива (Винница) Реал Фарма (Одесса) Рубикон (Киев) Хуст Сити (Хуст) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Полесье-2 (Житомир)

Эти команды сыграют в два круга друг с другом. Победитель выйдет в Первую Лигу, а обладатель 2 места будет противостоять в плей-офф 15-й команде второго эшелона.