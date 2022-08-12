Чуть больше чем через неделю должен стартовать новый сезон в УПЛ. Поединки чемпионата Украины пройдут на территории нашей страны, несмотря на войну с РФ.
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Также строит планы старта сезона и Первая лига. Сегодня ПФЛ представила формат розыгрыша второго дивизиона чемпионата Украины по футболу. Этот сезон должен стать уникальным из-за системы розыгрыша.
Распределение на группы
Всего в Первой Лиге примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы (А и В) по географическому принципу. В первую войдут:
- Буковина (Черновцы)
- Диназ (Вышгород)
- Эпицентр (Каменец-Подольский)
- Карпаты (Львов)
- Нива (Тернополь)
- Полесье (Житомир)
- Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- ФСК Мариуполь (Мариуполь)
В группе В оказались:
- Горняк-Спорт (Горешные Плавные)
- Кремень (Кременчуг)
- ЛНЗ (Черкассы)
- Металлург (Запорожье)
- Оболонь (Киев)
- ФК Полтава (Полтава)
- Скорук (Никополь)
- ФК Чернигов (Чернигов)
Формат в два этапа
Сезон Первой Лиги пройдет в два этапа. На первой команде внутри группы сыграют друг с другом дома и на выезде, чтобы определить топ-четверки в каждой группе. В общей сложности на первом этапе будет по 14 матчей у каждого клуба.
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На втором этапе 1-4 места групп сформируют новую группу за выход в УПЛ, а команды с 5 по 8 места поведут борьбу за выживание. При этом баллы, которые команды наберут в очных играх друг с другом, продублируются на второй этап.
То есть команды группы А будут играть исключительно с командами группы В. Поэтому второй этап займет всего 8 туров. В общей сложности турнир будет рассчитан на 22 тура.
Повышение и понижение в классе
В УПЛ напрямую выйдут 1 и 2 место финальной группы. Команды, занявшие 3-4 места, сыграют в плей-офф с 13-14 командами элиты.
Относительно понижения в классе, команда с последнего места вылетит во Вторую Лигу. Предпоследнюю команду ждет битва в плей-офф с вицечемпионом третьего по силе дивизиона.
Вторая лига
В этой лиге сыграют 11 команд:
- Васт (Николаев)
- Звягель (Новоград-Волынский)
- Кремень-2 (Кременчуг)
- Металлург-2 (Запорожье)
- Нива (Бузовая)
- Нива (Винница)
- Реал Фарма (Одесса)
- Рубикон (Киев)
- Хуст Сити (Хуст)
- Чайка (Петропавловская Борщаговка)
- Полесье-2 (Житомир)
Эти команды сыграют в два круга друг с другом. Победитель выйдет в Первую Лигу, а обладатель 2 места будет противостоять в плей-офф 15-й команде второго эшелона.