Трохи більше ніж за тиждень має стартувати новий сезон в УПЛ. Поєдинки чемпіонату України пройдуть на території нашої країни попри війну з рф.
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Також будує плани старту сезону і Перша Ліга. Сьогодні ПФЛ представила формат розіграшу другого дивізіону чемпіонату України з футболу. Цей сезон має стати унікальним через систему розіграшу.
Розподіл на групи
Усього в Першій Лізі візьмуть участь 16 клубів, які розподіляться на дві групи (А та В) за географічним принципом. До першої увійдуть:
- Буковина (Чернівці)
- Диназ (Вишгород)
- Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
- Карпати (Львів)
- Нива (Тернопіль)
- Полісся (Житомир)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- ФСК Маріуполь (Маріуполь)
В групі В опинились:
- Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- Кремень (Кременчук)
- ЛНЗ (Черкаси)
- Металург (Запоріжжя)
- Оболонь (Київ)
- ФК Полтава (Полтава)
- Скорук (Нікополь)
- ФК Чернігів (Чернігів)
Формат у два етапи
Сезон Першої Ліги пройде у два етапи. На першому команди всередині групи зіграють одна з одною вдома та на виїзді, щоб визначити топ-четвірки в кожній групі. Загалом на першому етапі буде по 14 матчів у кожного клубу.
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На другому етапі 1-4 місця груп сформують нову групу за вихід в УПЛ, а команди з 5 по 8 місця поведуть боротьбу за виживання. При цьому бали, які команди наберуть в очних іграх одна з одною, продублюються на другий етап.
Тобто, команди групи А будуть грати виключно з командами групи В. Тому другий етап займе всього 8 турів. Загалом турнір буде розрахований на 22 тури.
Підвищення та пониження в класі
До УПЛ напряму вийдуть 1 та 2 місце фінальної групи. Команди, які займуть 3-4 місця, зіграють у плей-офф із 13-14 командами еліти.
Щодо пониження в класі, то команда з останнього місця вилетить в Другу Лігу. Передостанню команду чекає битва у плей-офф з віцечемпіоном третього по силі дивізіону.
Друга Ліга
У цій лізі зіграють 11 команд:
- Васт (Миколаїв)
- Звягель (Новоград-Волинський)
- Кремінь-2 (Кременчук)
- Металург-2 (Запоріжжя)
- Нива (Бузова)
- Нива (Вінниця)
- Реал Фарма (Одеса)
- Рубікон (Київ)
- Хуст Сіті (Хуст)
- Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
- Полісся-2 (Житомир)
Ці команди зіграють у два кола одна з одною. Переможець вийде у Першу Ліга, а володар 2 місця протистоятиме у плей-офф 15-ій команді другого ешелону.