5 августа в Украине стартовала Высшая лига среди женских команд. Однако участники турнира продолжают подписывать новичков. Вице-чемпион прошлого сезона ЖФК Кривбасс усилил свой состав вратарем китайского клуба Сичуань Чжу Менгди. Об этом сообщил официальный сайт криворожского клуба.

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Представительница "Поднебесной" в Украине

Чжу Менгди стала первой представительницей Китая в украинском футболе. 23-летняя футболистка подписала контракт сроком на 1 год. В составе Кривбасса китаянка будет играть под 23-м номером.

Экзотический трансфер для украинского футбола прокомментировал тренер вратарей женской команды Кривбасса Сергей Смородин.

Мы подписали молодую и амбициозную футболистку. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Чжу Менгди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что новичок хорошо проявит себя в Кривбассе,

– сказал Смородин.

Что известно о Чжу Менгди

Чжу Менгди родилась 25 января 2000 года. До трансфера в Украину защищала цвета китайского клуба Сичуань Вумэн. Вратарь неоднократно вызывалась в сборные Китая разных возрастных групп: U-19, U-20.

Отметим, что Чжу Менгди стала вторым летним новичком ЖФК Кривбасс. Ранее контракт подписала 15-летняя талантливая нападающая Анастасия Жигадло. Юная футболистка, несмотря на свой возраст, уже успела дебютировать в Высшей лиге. Предыдущим клубом Анастасии был ЖФК Динамо.