5 серпня в Україні стартувала Вища ліга серед жіночих команд. Проте учасники турніру продовжують підписувати новачків. Віцечемпіон минулого сезону ЖФК Кривбас підсилив свій склад воротаркою китайського клубу Січуань Чжу Менгді. Про це повідомив офіційний сайт криворізького клубу.

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Чжу Менгді стала першою гравчинею з Китаю в українському футболі. 23-річна футболістка підписала контракт терміном на 1 рік. У складі Кривбасу китаянка гратиме під 23-м номером.

Екзотичний трансфер для українського футболу прокоментував тренер воротарів жіночої команди Кривбасу Сергій Смородін.

Ми підписали молоду та амбіційну гравчиню. З її появленням у команді конкуренція серед голкіперів стала сильнішою. Чжу Менгді добре влилась у колектив й гарно проявила себе на тренуваннях. Впевнений, що новачок добре проявить себе у Кривбасі,

– сказав Смородін.

Що відомо про Чжу Менгді

Чжу Менгді народилася 25 січня 2000 року. До трансферу в Україну захищала кольори китайського клубу Січуань Вумен. Воротарка неодноразово викликалася до збірних Китаю різних вікових груп: U-19, U-20.

Зазначимо, що Чжу Менгді стала другим літнім новачком ЖФК Кривбас. Раніше контракт підписала 15-річна талановита нападниця Анастасія Жигадло. Юна футболістка, попри свій вік, вже встигла дебютувати у Вищій лізі. Попереднім клубом Анастасії був ЖФК Динамо.