Первая ракетка мира Швентек сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала послом платформы UNITED24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Под ее патронатом запланирован благотворительный матч с участием Иги Швентек.

Две звезды мирового тенниса проведут благотворительный матч в поддержку Украины

Благотворительный матч с участием титулованной польской теннисистки состоится летом 2022 года. Ига Швентек уже не раз поддерживала Украину на международной арене.

До теми Світоліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24

Матч запланирован на 23 июля 2022 в Кракове. Участие в нем примут две польские теннисистки: первая ракетка мира Ига Швентек и экс-второй номер рейтинга WTA Агнешка Радванска.

Как рассказала Швентек на встрече с медиа в Люблине, именно Радванская, завершившая карьеру в 2018 году, будет помогать Изе с подготовкой к нынешним травяным турнирам.

Ранее обе польки выражали поддержку Украине. В частности, первая ракетка мира играет на турнирах с сине-желтой лентой и регулярно призывает помогать Украине в борьбе с полномасштабным российским вторжением.

Польская теннисистка после победы на Ролан Гаррос упомянула в своей речи Украину. Когда она говорила слова поддержки украинскому народу, на ее глазах были заметны слезы.

В конце выступления 21-летняя теннисистка призвала украинцев оставаться сильными.

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