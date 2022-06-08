Дві зірки світового тенісу проведуть благодійний матч на підтримку України

Благодійний матч за участі титулованої польської тенісистки відбудеться влітку 2022 року. Іга Швьонтек вже неодноразово підтримувала Україну на міжнародній арені.

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Матч заплановано на 23 липня 2022 року в Кракові. Участь у ньому візьмуть дві польські тенісистки: перша ракетка світу Іга Швьонтек та ексдругий номер рейтингу WTA Агнєшка Радванська.

Як розповіла Швьонтек на зустрічі з медіа в Любліні, саме Радванська, яка завершила кар'єру в 2018 році, допомагатиме Ізі з підготовкою до цьогорічних трав'яних турнірів.

Раніше обидві польки висловлювали підтримку Україні. Зокрема, перша ракетка світу грає на турнірах із синьо-жовтою стрічкою та регулярно закликає допомагати Україні в її боротьбі з повномасштабним російським вторгненням.

Польська тенісистка після перемоги на Ролан Гаррос згадала у своїй промові Україну. Коли вона говорила слова підтримки українському народові, то на її очах були помітні сльози.

Наприкінці виступу 21-річна тенісистка закликала українців залишатись сильними.

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