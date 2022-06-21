Первая медаль за 9 лет: сборная Украины по фехтованию получила "серебро" на ЧЕ в мужской сабле

В турецкой Анталии продолжается чемпионат Европы по фехтованию. В активе сборной Украины есть награды.

Важная награда

Серебряную медаль Украине принесла мужская сборная из Андрея Ягодки, Юрия Цапа, Василия Гумена и Богдана Платонова. Это первая медаль за 9 лет по этой дисциплине, пишет 24 канал.

До речі Українка Харькова здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування

По пути в финал украинцы одолели трех соперников. "Сине-желтые" поочередно преодолели Испанию, Германию и Турцию, гарантировав медаль турнира.

В "золотом" финале сборной Украины противостояла команда из Венгрии. Венгры в полуфинале одолели Францию ​​и в третий раз вышли в финал (в 2018-м – "золото", в 2019-м – "серебро").

К сожалению, украинцы уступили бронзовым призерам Олимпиады-2020 со счетом 45:39.

Харькова завоевала первое "золото" на ЧМ

На турнире в активе Украины еще одна награда. Власть Харькова чемпионка Европы по фехтованию! Для нее это первая заслуга на взрослом уровне.

25-летняя спортсменка в Турции дебютировала в континентальном первенстве в составе взрослой сборной Украины.

Харьков является лидером национального рейтинга в Украине. В то же время, на внутренних соревнованиях шпажистка еще ни разу не выигрывала взрослый чемпионат Украины в индивидуальном первенстве.

Это пятая награда Украины на Евро по фехтованию в командной сабле среди мужчин. В последний раз медаль украинские саблисты добывали в 2013 году - "бронза".