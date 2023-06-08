Горит сарай, гори и хата: "лузер" УПЛ официально остался без тренера

Жизнь харьковского Металлиста становится все сложнее. Главный наставник команды отчаялся в коллективе.

Перица Огниевич официально покинул Металлист. Сербский наставник не смог спасти харьковчан от самого плохого.

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Следует вовремя остановиться

Металлист вылетел из украинской элиты по итогам сезона и отправился в Первую лигу. В состоянии харьковского коллектива уже начали происходить кадровые изменения, а стартовали они с "председателя". Исполняющий обязанности главного тренера команды Перица Огниевич самовольно решил покинуть Металлист на произвол судьбы. Причина стандартная – сербский специалист ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Стоит отметить, что харьковский коллектив высказался "за" продолжение сотрудничества с Огниевичем, однако специалист решил, что его история в металле завершена. Перица уже успел прокомментировать свою отставку поблагодарив игроков, тренеров, медицинский персонал, администраторов и всех работников клуба за совместный труд, отношение и честное исполнение всех без исключения обязательств. Также сербский наставник пожелал скорейшего возвращения в УПЛ Металлиста, который, по словам Огниевича, "успел стать для него родным".

Напомним, что сербский наставник оказался у руля "разворованного" Металлиста (поскольку ряд игроков и тренеров перешли из состояния харьковского клуба в Днепр-1) перед началом второго круга УПЛ. Несмотря на атакующий стиль и упорную игру, харьковчане все же не смогли сохранить прописку в элите украинского футбола и на прямую отправили в низший дивизион.