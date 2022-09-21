Переводчик на пресс-конференции курьезно перепутал Ярмоленко с Шевченко: забавное видео

Сборная Украины приняла участие в традиционные пресс-конференции перед матчем против Шотландии в Лиге наций. Главный тренер Александр Петраков и капитан Андрей Ярмоленко пообщались с прессой.

Немного спутал звезд сборной

Начало традиционного мероприятия запомнилось забавным инцидентом. Переводчик решил вспомнить старые и добрые времена, когда обладатель "Золотого мяча" выступал и тренировал сборную Украины. Он назвал Андрея Ярмоленко Андреем Шевченко, сообщает 24 канал.

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Такой казус рассмешил не только Ярмоленко, но всех присутствующих на пресс-конференции.

Переводчик сразу попросил прощения и поправил себя.

Ярмоленко стал Шевченко: смотрите видео

Поединок против Шотландии станет первым для Ярмоленко за сборную после перехода в чемпионат ОАЭ.

Напомним, что Шевченко покинул тренерский мостик сборной после успешного Евро-2020. В роли футболиста Андрей Николаевич провел 111 матчей, в которых забил 48 голов.

Матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Сайт 24 канала будет вести онлайн-трансляцию поединка.

После трех сыгранных туров Украина с 7 очками лидирует в своей группе. Шотландия имеет один балл меньше и идет второй.