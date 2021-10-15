Такое расширение продолжительности перерыва во время финалов планируют использовать для развлекательных шоу. CONMEBOL хочет это использовать во время финала Кубка Либертадорес по образцу перерыва во время Супербоула (финальный матч по американскому футболу в США).

Важно! Пункт 2 правила 7 игры по футболу предусматривает, что "игроки имеют право на перерыв между таймами, длительность которой не превышает 15 минут".

Международный совет футбола включил этот вопрос в свою повестку дня экспертной встречи, которая состоится 27 октября. Среди других вопросов, которые планируют рассмотреть – замена игроков с подозрением на травму головы и правила об офсайде.

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Стоит добавить, что это не первый раз пытаются внести изменения относительно продолжительности перерыва во время матчей. В 2009 году с соответствующей инициативой выступили в ФИФА. Но ее тогда раскритиковали как коммерческий ход со стороны ФИФА для увеличения продолжительности времени на рекламу. Хотя в ФИФА убеждали, что целью было помочь игрокам, которые вынуждены больше времени тратить на дорогу с поля до раздевалки и обратно.

В Международный совет футбола, который регулирует и определяет изменения футбольных правил, входит 8 членов: четырех делегирует ФИФА, еще четырех – "отцы-основатели" организации футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. ФИФА при своем создании в 1904 году признала суверенитет IFAB в вопросах изменения футбольных правил.

Ежегодная встреча IFAB, где этот вопрос могут утвердить, состоится в феврале или марте 2022 года.