Таке розширення тривалості перерви під час фіналів планують використати для розважальних шоу. CONMEBOL хоче це використати під час фіналу Кубка Лібертадорес за зразком перерви під час Супербоулу (фінальний матч з американського футболу в США).

Важливо! Пункт 2 правила 7 гри у футболу передбачає, що "гравці мають право на перерву між таймами, тривалість якої не перевищує 15 хвилин".

Міжнародна рада футболу включила це питання у свій порядок денний експертної зустрічі, яка відбудеться 27 жовтня. Серед інших питань, які планують розглянути – заміна гравців з підозрою на травму голови та правила про офсайд.

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Варто додати, що це не вперше намагаються внести зміни щодо тривалості перерви під час матчів. У 2009 році з відповідною ініціативою виступили в ФІФА. Але її тоді розкритикували як комерційний хід з боку ФІФА задля збільшення тривалості часу на рекламу. Хоча в ФІФА переконували, що мали на меті допомогти гравцям, які змушені більше часу витрачати на дорогу з поля до роздягалень та назад.

До Міжнародної ради футболу, який регулює і визначає зміни футбольних правил, входить 8 членів: чотирьох делегує ФІФА, ще чотирьох – "батьки-засновники" організації з футбольних асоціацій Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. ФІФА при своєму створенні в 1904 році визнала суверенітет IFAB в питаннях зміни футбольних правил.

Щорічна зустріч IFAB, де це питання можуть затвердити, відбудеться в лютому або березні 2022 року.