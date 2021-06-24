Перепутали Бухарест с Будапештом: болельщики из Франции пропустили матч своей сборной

Шестеро болельщиков из Франции перепутали Бухарест с Будапештом, когда летели на игру своей сборной. Ошибку мужчины поняли лишь за несколько часов до начала матча.

Матч смотрели по телевизору

Французская сборная играла в столице Венгрии Будапеште 19 июня. Однако 6 коллег по работе приземлились за 800 километров до стадиона – в столице Румынии Бухаресте.

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Французы приехали в Бухарест с украинскими болельщиками, которых встретили в аэропорту. При этом ни румынские флаги, ни язык, на котором разговаривали работники аэропорта не заставили мужчин задуматься, в тот ли город они приехали.

Мы думали, что это венгерские болельщики, которые едут на игру. Мы шли за ними, думая, что они точно знают дорогу к стадиону,

– рассказал один из французов.

Отметим, украинцы правильно прибыли в Бухарест, ведь именно там и должна была играть наша сборная вечером 21 июня.

В итоге французские болельщики смотрели матч по телевизору. При этом они решили остаться в Румынии до следующего матча сборной 23 июня.

"Нам стоит лучше знать Европу", – признался один из болельщиков.

19 июня Франция играла со сборной Венгрии. Матч завершился со счетом 1:1.