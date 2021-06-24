Матч дивилися по телевізору

Французька збірна грала в столиці Угорщини Будапешті 19 червня. Однак 6 колег по роботі приземлилися за 800 кілометрів до стадіону – у столиці Румунії Бухаресті.

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Французи приїхали у Бухарест з українськими вболівальниками, яких зустріли в аеропорту. При цьому ані румунські прапори, ані мова, якою розмовляли працівники аеропорту не змусили чоловіків задуматися, чи в те місто вони приїхали.

Ми думали, що це угорські вболівальники, які їдуть на гру. Ми йшли за ними, думаючи, що вони точно знають дорогу до стадіону,

– розповів один з французів.

Зауважимо, українці правильно прибули у Бухарест, адже саме там і мала грати наша збірна ввечері 21 червня.

У результаті французькі вболівальники дивилися матч по телевізору. При цьому вони вирішили лишитися в Румунії до наступного матчу збірної 23 червня.

"Нам варто краще знати Європу", – зізнався один з вболівальників.

Довідка. 19 червня Франція грала зі збірною Угорщини. Матч завершився з рахунком 1:1.