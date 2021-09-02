Переписал историю: Роналду побил мировой рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории сборных

В среду, 1 сентября, нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Португалия – Ирландия.

Поединок завершился победой португальцев со счетом 2:1. Первый гол Криштиану позволил ему установить мировой рекорд по мячам за сборную за всю историю.

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Я даже не могу выразить все словами! Я в восторге от потрясающих ощущений! Вперед, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру, а, к счастью, их было несколько, – этот для меня особенный, и он определенно попадет на полку тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь,

– написал Роналду в инстаграме.

Роналду побил рекорд Даэи

Всего на его счету 111 голов в 180 матчах. При этом на 15-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Предыдущий рекорд принадлежал иранцу Али Даэе, который забил 109 мячей за свою национальную команду.

Португалия – Ирландия видеообзор