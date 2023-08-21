Скандал в украинском футболе: Днепр-1 и Динамо самовольно переносят матчи, лидер УПЛ против

Рух выразил недовольство постоянными переносами матчей из-за участия команд в еврокубках. Львовяне жалуются, что гранды самостоятельно изменили регламент УПЛ.

В чемпионате Украины уже были перенесены две игры за четыре тура. Днепр-1 и Динамо перенесли матчи против Ворсклы и Металлиста 1925 соответственно из-за участия в еврокубках.

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Впрочем, на этом команды не останавливаются. Ранее стало известно о переносе матча Динамо против Вереса в 5 туре, а теперь еще и Днепр-1 добился отсрочки игры с Рухом. В обоих случаях – через участие в Лиге конференций.

Однако, в отличие от других кейсов, днепряне перенесли матч в одностороннем порядке. Об этом заявил технический директор движения Александр Чабан.

Руководство Днепра-1 неофициально обратилось в наш клуб. Сначала хотели перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, решили с помощью УПЛ вообще перенести матч на неопределенный срок. Такая норма действительно прописана в регламенте. Она путем манипуляций исподтишка была продвинута Шахтером и руководством УПЛ. Эти вопросы регламента сознательно не выносились на широкое обсуждение клубами. Исполком УАФ проголосовал и принял такие решения, а теперь многие из этих нюансов оказываются на поверхности. Премьер-лига и ее руководство сделали все, чтобы этот вопрос не обсуждался клубами. Никто не акцентировал внимание на этом пункте. Они прекрасно понимали и осознавали абсурдность и скандальность этой нормы, но молча продвигали ее,

– высказался Чабан.

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Напомним, что матчи Рух – Днепр-1 и Динамо – Верес должны были прийтись как раз между играми плей-офф квалификации Лиги конференций. Киевлянам предстоит сразиться с Бешикташем, вместо днепрян ожидает дуэль со Спартаком из Трнавы.

Старт сезона для Руха оказался очень удачным. Львовяне одержали три победы и ничью в четырех матчах и возглавили турнирную таблицу УПЛ. В свою очередь Днепр-1 взял всего четыре балла в трех матчах чемпионата, а также вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы.