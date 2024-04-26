Маркевич отреагировал на слухи о трансфере финалиста Лиги Европы в Карпаты

В среду, 24 апреля, появилась информация о заинтересованности львовских Карпат к голкиперу Полесья Денису Бойко. Вроде бы "львы" хотят усилить голкиперскую позицию, поэтому рассматривают кандидатуру опытного футболиста.

Была информация, что в трансфере заинтересован Мирон Маркевич, который хорошо знает Дениса Бойко по работе в Днепре. Тем более, что контракт 36-летнего голкипера с житомирским Полесьем истекает в конце текущего сезона-2023/2024.

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Маркевич прокомментировал слухи о Бойко

Главный тренер Карпат решил прокомментировать информацию и рассказать, являются ли слухи правдой, или очередным фейковым вбросом.

Я ничего об этом не знаю, впервые слышу. Но я уже привык к этим различным вбросам. Кто-то где-то что-то услышал или кому-то что-то хочется или кажется, и сразу это пишут в прессе. Нет, никаких переговоров мы не ведем,

– рассказал тренер Карпат.

Сейчас в обойме Мирона Богдановича есть два голкипера – основной Андрей Кожухарь и Александр Ильющенков.

Карпаты же продолжают борьбу не только за повышение в классе, но и за чемпионство в Первой лиге Украины. После 23-х туров "львы" с 57 баллами лидируют в турнирной таблице. В прошлом туре "зелено-белые" потерпели свое первое поражение в 2024-м году и лишь второе в этом сезоне. Обидчиком команды Маркевича стал Ингулец, который одержал победу на стадионе "Украина" со счетом 1:2.

Свой ближайший матч львовский клуб проведет 27 апреля на выезде против Полтавы (начало в 12:30).